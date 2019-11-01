Yunusemre'de yüzme kurslarının 2. etabı başlıyor

01.11.2019 11:40

Yunusemre Belediyespor'un kadınlara yönelik açtığı kış yüzme kurslarında ikinci etap başlıyor.



Yunusemre Belediyespor, kış yüzme kurslarının ikincisi başlıyor. Bayanlara yönelik düzenlenen kurslar Atatürk Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştiriliyor. Çarşamba ve cuma günleri 11.00 - 12.00 ile 20.30 - 22.00 saatleri arasında olmak üzere iki grup halinde yapılan kurslar hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşların 444 62 09 nolu çağrı merkezini arayarak bilgi sahibi olabileceği gibi Yunusemre Belediyesi Spor Kulübüne başvuruda bulunabilecekleri bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA