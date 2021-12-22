YUNUSEMRE, MANİSA (İHA) - Yunusemre'de yüzlerce çift mutluluğa 'Evet' dedi

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 2021 yılında hayatını birleştirmek isteyen bin 629 çiftin nikahı kıyıldı. İlçede geçen sene bin 304 çiftin nikahı kıyılmıştı.

Yunusemre ilçesinde 2021 yılı içerisinde yuva kurmak isteyen yaklaşık bin 703 çift evlenmek için Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memurluğu birimine başvurdu. Yunusemre Belediyesi etkinlik salonunda kıyılan nikahlarda 79 yabancı uyruklu çiftin nikah akdi gerçekleştirilirken; Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de 40 çiftin nikahını bizzat kıyarak mutluluklarına ortak oldu. Mutluluğa evet diyerek hayatını birleştiren çiftleri kutlayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "2021 yılında ilçemizde bin 629 çiftin nikahını kıydık. Çiftlerimize sevgi, sadakat ve anlayış içerisinde bir ömür geçirmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

2020 yılında Yunusemre ilçesinde bin 304 çiftin nikahı kıyılmıştı.