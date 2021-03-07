Yunusemre'de yönetime kadın dokunuşu
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Yunusemre'de yönetime kadın dokunuşu

07.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:15
Yunusemre'de yönetime kadın dokunuşu

Kadınların günlerini kutladığı bir gün olarak değil; kadın haklarına dikkat çekilen bir gün olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hayatın her alanında yer alan kadınlar için en zorlu kısım olan bürokrasi ve siyasette kadınlar kendilerine yer bulmakta sıkıntı yaşarken Yunusemre Belediyesi,...

Kadınların günlerini kutladığı bir gün olarak değil; kadın haklarına dikkat çekilen bir gün olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hayatın her alanında yer alan kadınlar için en zorlu kısım olan bürokrasi ve siyasette kadınlar kendilerine yer bulmakta sıkıntı yaşarken Yunusemre Belediyesi, başkan yardımcılarının yarısının kadın olmasıyla dikkat çekiyor.

Kadınlar bir çok alanda kendilerine yer bulup yaptıkları işlerle dikkat çekerken özellikle erkeklerin hakim olduğu bürokrasi ve siyasette kadının mücadelesi ise çok daha fazla. Siyaset ve bürokrasideki erkek egemenliği genellemesine uymayan kurumlardan biri de Manisa'nın merkez ve en büyük ilçesi olan Yunusemre Belediyesi. Yunusemre Belediyesi. Dr. Mehmet Çerçi, yönetim kadrosunda kadınlara yer veren örnek başkanlardan. 7 belediye başkan yardımcısından 3'ünün kadın olduğu belediyede önemli müdürlüklerin başında da kadınlar yer alıyor. Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Şule Uygur, Nezaket Elif Binici ve Şaver Yüksel yaptıkları başarılı çalışmalarla dikkat çekerken Başkan Çerçi, toplumun temelinin aile, ailenin de temelinin kadın olduğunu söyledi.

"Cinsiyetçi bir anlayışı doğru bulmuyorum"

Başkan Çerçi, "8 Mart, dünya tarihinde kadın hakları konusunda simgeleşen bir gün. Elbette kadın hakları konusunda kat etmemiz gereken mesafeler var. Hükümetimiz özellikle kadın hakları ve pozitif ayrımcılık kunusunda çalışıyor. Mensubu olduğum AK Parti'ye baktığımızda da pozitif ayrımcılığı görüyoruz. Şahsım adına şunu söyleyebilirim ki yalnızca kadınların değil herkesin istedikleri, azmettikleri sürece başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Cinsiyetçi bir anlayışı doğru bulmuyorum. Bugün dünyaca tanınan, alanında başarılı yüzlerce, binlerce Türk kadını var. Bu gurur verici Nicesi de olacaktır. Yunusemre Belediyesi'nde yönetim kadromuzda kadınlarımızın yoğunluğu fazla. Bunun yanı sıra başarılı kadın yöneticilerimiz, mimarlarımız, mühendislerimiz, uzmanlarımız var. En güzel projelerimiz onların ellerinden çıkıyor. Onlarla çalışmaktan çok mutluyum" diye konuştu. - MANİSA

Yunusemre'de yönetime kadın dokunuşu
Yunusemre'de yönetime kadın dokunuşu
Yunusemre'de yönetime kadın dokunuşu
Yunusemre'de yönetime kadın dokunuşu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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