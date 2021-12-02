Yunusemre'de yol verme kavgasında 1 kişi bıçakla yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunusemre'de yol verme kavgasında 1 kişi bıçakla yaralandı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Yunusemre İlçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre İlçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle 4707 sokak üzerinde minibüs sürücüsü O.Y. Caddesinde sürücüsü ile kamyonet sürücüsü S.Y. arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda kamyonet sürücüsü S.Y. bacağından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan S.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

S.Y'yi bıçakla yaralayan minibüs sürücüsü O.Y. olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Yunusemre'de yol verme kavgasında 1 kişi bıçakla yaralandı

Yunusemre'de yol verme kavgasında 1 kişi bıçakla yaralandı

Yunusemre'de yol verme kavgasında 1 kişi bıçakla yaralandı

Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık! 'Dünyayı yöneten ırk' olduğu iddia ediliyor

Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık! "Dünyayı yöneten ırk" olduğu iddia ediliyor

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title