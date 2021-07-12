Yunusemre'de yaz voleybol kursu yoğun ilgi görüyor
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Yunusemre'de yaz voleybol kursu yoğun ilgi görüyor

Yunusemre'de yaz voleybol kursu yoğun ilgi görüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yunusemre Belediyespor Kulübü, yaz spor okulları kapsamında düzenlenen voleybol kursu yoğun ilgi görüyor.

Yunusemre Belediyespor Kulübü, yaz spor okulları kapsamında düzenlenen voleybol kursu yoğun ilgi görüyor.

Yaz spor okullarının yoğun bir ilgi gördüğü Yunusemre Belediyespor Kulübü, yaz voleybol kursuna başladı. 2009 - 2014 doğumlu 40 sporcu ile çalışmalar Atatürk Spor Salonunda yapılıyor. Çalışmalar pazartesi, çarşamba ve cuma günü 11.00-13.00 saatleri arasında düzenleniyor. Yunusemre Belediyespor Kulübü Voleybol Başantrenörü Seda Çarıkçı, kursa katılan sporculardan altyapıya seçilerek lisans alacağını söyledi. - MANİSA

Yunusemre'de yaz voleybol kursu yoğun ilgi görüyor
Yunusemre'de yaz voleybol kursu yoğun ilgi görüyor
Yunusemre'de yaz voleybol kursu yoğun ilgi görüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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