Yunusemre'de tenis kursları başladı
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Yunusemre'de tenis kursları başladı

Yunusemre'de tenis kursları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yunusemre Belediyespor Kulübü ve Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen yaz spor okullarında tenis kursları başladı.

Yunusemre Belediyespor Kulübü ve Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen yaz spor okullarında tenis kursları başladı.

Çocukların yaz aylarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için Yunusemre Belediyespor Kulübü ve Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen yaz spor okullarında tenis kursları başladı. Kurslar Öncü Sitesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kortlarında pazartesiden cumartesiye haftanın 6 günü 9.00- 11.00 ve 18.00- 21.00 saatleri arasında antrenör Beytullah Solmaz eşliğinde yapılıyor. Tenis Kurslarına başvurmak isteyen veliler Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'ne başvuru yapabilirler. Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürü Abdullah Can, "Tüm tenis severleri kursumuza bekliyoruz" sözleriyle veli ve çocukları spor yapmaya davet etti. - MANİSA

Yunusemre'de tenis kursları başladı
Yunusemre'de tenis kursları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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