Yunusemre'de son dönem yüzme kursu başlıyor

19.08.2019 11:13

Yunusemre Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen yaz spor okullarında en fazla ilgiyi gören kurs olan yüzme kursunun sonuncusu 20 Ağustos Salı günü başlayacak ve 6 Eylül'de sona erecek.

Yunusemre Belediyesi'nin su sporlarıyla ilgilenen öğrencilerin hem yüzme öğrenmesi hem de güzel vakit geçirmeleri için açtıkları yüzme kurslarında son dönem başlıyor. 5-13 yaş arası öğrencilere yönelik düzenlenen kurs, Atatürk Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilecek. İlk 3 dönem yaklaşık bin 200 öğrenci yüzmeyi öğrenirken; 4. dönem kursu 6 Eylül Cuma günü sona erecek. Öğrencilerin beğenisini kazanan kursun son bölümünde yaklaşık 120 öğrenci daha yüzmeyi öğrenecek. - MANİSA

Kaynak: İHA