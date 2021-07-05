Yunusemre'de sağlıksız gıdaya geçit yok
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yunusemre'de sağlıksız gıdaya geçit yok

Yunusemre'de sağlıksız gıdaya geçit yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Yunusemre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gelen şikayet üzerine ilçede sağlık ve hijyen kurallarına uymayan işletmeyi denetledi.

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Yunusemre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gelen şikayet üzerine ilçede sağlık ve hijyen kurallarına uymayan işletmeyi denetledi. Denetimlerde hijyen kurallarına uymayan işletmeye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ceza uygulandı.

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri halkın sağlığı için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ilçede hijyen kurallarına uymayan işletmelere yönelik denetimlerini artırdı. Vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik gıda tüketebilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren Yunusemre Zabıtası gelen ihbar üzerine Yunusemre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Gıda Teknikeri ve Zabıtalar eşliğinde söz konusu işletmeyi denetledi. Denetime Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Şişmanlar ile Yunusemre İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Güleç de katıldı. Yapılan kontrollerde hijyen kurallarına uymayan ve halkın sağlığını tehlikeye atan 500 kilogram kokoreç imha edildi. Denetimlerde hijyen kurallarına uymayan işletmeye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ceza uygulandı. - MANİSA

Yunusemre'de sağlıksız gıdaya geçit yok
Yunusemre'de sağlıksız gıdaya geçit yok
Yunusemre'de sağlıksız gıdaya geçit yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ankara'da hortum paniği! 10 dakika süren korku dolu anlar kameralara yansıdı
Ankara'da hortum paniği! 10 dakika süren korku dolu anlar kameralara yansıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seray Kaya Civan Canova Şevval Şahin Burak Özçivit
Spor Ali Koç Erol Bulut Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yunusemre'de sağlıksız gıdaya geçit yok - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 14:25:33. #1.14#

title