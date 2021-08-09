Yunusemre'de parklar çocuklar için yenileniyor
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Yunusemre'de parklar çocuklar için yenileniyor

Yunusemre'de parklar çocuklar için yenileniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Uncubozköy Mahallesindeki Cemal Ergün Parkı'nı yeniledi.

Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Uncubozköy Mahallesindeki Cemal Ergün Parkı'nı yeniledi.

Yunusemre Belediyesi, vatandaşlarının mutlu ve huzurlu bir şehirde yaşaması için çalışmalarını sürdürüyor. Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Uncubozköy Mahallesi'ndeki Cemal Ergün Parkında yenileme çalışması gerçekleştirdi. Çocukların mutlu bir ortamda konforlu parklarda vakit geçirmelerinin kendileri için önemli olduğunu belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, belirli bir program halinde ilçede bulunan ihtiyaç olan parklarda yenileme çalışmalarının gerçekleştirileceğini belirtti. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Belediye olarak ilçemiz genelinde bulunan parklarımızın bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Zemini bozulan parklarımızda yenileme çalışması yapıyoruz. Yapılan çalışmalar neticesinde vatandaşlarımızın çocukları çok daha keyifli bir şekilde zaman geçirebilecek. Amacımız mutlu, huzurlu ve güvenli bir Yunusemre inşa etmek." - MANİSA

Yunusemre'de parklar çocuklar için yenileniyor
Yunusemre'de parklar çocuklar için yenileniyor
Yunusemre'de parklar çocuklar için yenileniyor
Yunusemre'de parklar çocuklar için yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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