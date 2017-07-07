Yunusemre'de Ova Yolları Düzenleniyor

Yunusemre Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerdeki ova yolları düzenleme çalışmalarında sona yaklaştı.



Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hasat sezonu öncesi ova yolları düzenleme çalışmalarına hız verdi. Düzenleme çalışmalarını temmuz ayı itibariyle tamamlamayı planladıklarını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Merkez ve Yuntdağı mahalleleri arazi yollarında düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Yolları stabilize ediyor, üreticimizin rahatlıkla kullanabileceği bir hale getiriyoruz. Belirli bir program dahilinde yaptığımız çalışmalarda 2017 sezonunda Yaklaşık 70 kilometre ova yolu düzenlendi. Ay sonu itibariyle de tamamlamayı planlıyoruz. Yunusemre Belediyesi olarak üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz" - MANİSA