Yunusemre'de Nevruz Bayramı futbol etkinliği yapıldı
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Yunusemre'de Nevruz Bayramı futbol etkinliği yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Yunusemre'de Nevruz Bayramı futbol etkinliği yapıldı

Yunusemre Belediye Spor İşleri Müdürlüğü ve Yunusemre Belediyespor Kulübü ortaklığı ile baharın müjdecisi Nevruz Bayramı Futbol etkinliği düzenledi.

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Yunusemre Belediye Spor İşleri Müdürlüğü ve Yunusemre Belediyespor Kulübü ortaklığı ile baharın müjdecisi Nevruz Bayramı Futbol etkinliği düzenledi.

Evrenos Kasap Emin Kaçar Spor Tesisleri'nde Yunusemre Belediyespor, Manisaspor, Manisa Futbol Kulübü, Altay, Akhisar Yıldırımspor ve Şehitler İlköğretim Okul Kulübü U10 takımları arasında baharın müjdecisi Nevruz Bayramı Futbol etkinliği yapıldı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediye Spor Kulübü Başkanı Arif Alkan, Yunusemre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak ve Yunusemre Belediyespor Futbol Altyapı Koordinatörü Etem Salih Aytaç ile etkinliğe katılan takımları ziyaret ederek hatıra fotoğrafı çekildi. Sporu ve sporcuyu her daim desteklediklerini vurgulayan Başkan Çerçi, tüm takımlara başarılar diledi. - MANİSA

Yunusemre'de Nevruz Bayramı futbol etkinliği yapıldı
Yunusemre'de Nevruz Bayramı futbol etkinliği yapıldı
Yunusemre'de Nevruz Bayramı futbol etkinliği yapıldı
Yunusemre'de Nevruz Bayramı futbol etkinliği yapıldı
Yunusemre'de Nevruz Bayramı futbol etkinliği yapıldı
Yunusemre'de Nevruz Bayramı futbol etkinliği yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 15:04:24. #1.14#
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