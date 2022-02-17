Yunusemre'de marketlerde KDV indirimi denetimi - Haberler
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Yunusemre'de marketlerde KDV indirimi denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yunusemre'de marketlerde KDV indirimi denetimi

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından marketlerde denetim yaptı.

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından marketlerde denetim yaptı.

Yunusemre Belediyesi, gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından kararı marketlerin uygulayıp uygulamadığını denetledi. Denetimler kapsamında marketlerdeki ürünlerde KDV indirimi yapılıp yapılmadığı, ürün fiyatlarının karşılaştırması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda kontroller gerçekleştirdi. Denetimlerde kurallara uymayan marketlere cezai işlem uygulanırken, denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi. - MANİSA

Yunusemre'de marketlerde KDV indirimi denetimi

Yunusemre'de marketlerde KDV indirimi denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Yunusemre Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, 3. Sayfa, Haberler

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