Yunusemre'de Marifetli Eller Pazarı kuruluyor
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Yunusemre'de Marifetli Eller Pazarı kuruluyor

12.11.2020 15:42 | Son Güncelleme: 12.11.2020 15:45
Yunusemre'de Marifetli Eller Pazarı kuruluyor

Yunusemre Belediyesi her hafta pazar günü Yunus Emre Millet Çarşısı içerisinde Marifetli Eller Pazarı'nı kuracak.

Yunusemre Belediyesi her hafta pazar günü Yunus Emre Millet Çarşısı içerisinde Marifetli Eller Pazarı'nı kuracak. 15 Kasım Pazar gününden itibaren Yunus Emre Millet Çarşısı'nda Üretici Pazarı'nın yanında kurulacak pazarda hanımlar kendi yaptıkları el işlerini satma imkanı bulacak.

Türkiye'nin en modern 2 katlı kapalı pazaryerlerinden birini içerisinde barındıran Yunus Emre Millet Çarşısı'nda her pazar günü üretici ve ikinci el eşya pazarını kuran Yunusemre Belediyesi, 15 Kasım Pazar gününden itibaren buna Marifetli Eller Pazarı'nı ekleyecek. Bu pazarda hanımların kendi yaptıkları el işlerini satarak ev ekonomilerine katkı sağlayabileceğini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, pazara ilişkin bilgi verdi. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Millet çarşımızda hem üreticinin hem de tüketicinin kazanmasını sağlamak amacıyla üretici ve ikinci el eşya pazarını kurmuştuk. Bu anlamda güzel geri dönüşler aldık. 15 Kasım pazar gününden itibaren Yunus Emre Millet Çarşısı'nda zemin katta Üretici Pazarı'nın yanında Marifetli Eller Pazarı'nı da açacağız. Hanım kardeşlerimiz burada yaptıkları el işlerini satabilecek. Tüm vatandaşlarımızı pazarımıza bekliyoruz" dedi. - MANİSA

Yunusemre'de Marifetli Eller Pazarı kuruluyor
Yunusemre'de Marifetli Eller Pazarı kuruluyor
Yunusemre'de Marifetli Eller Pazarı kuruluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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