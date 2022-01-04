Yunusemre'de kütüphanesiz okul kalmadı

YUNUSEMRE, MANİSA (Bültenler) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kütüphanesiz okul kalmasın projesi kapsamında 23 okulun kütüphanesi tamamlandı.Kütüphanelerin yapımınıPolinasMesleki Teknik AnadoluLisesi öğrencileri gerçekleştirdi. Yapımı bitirilenkütüphaneler için Manisa FenLisesindetoplu açılış töreni düzenlendi.Törene Yunusemre KaymakamıAtilla Kantay, Manisa İlMilli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş il ve ilçe milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş "Yunusemre ilçemizde bugün 23 okulumuzun kütüphanesini toplu olarakaçıyoruz.112 okul kütüphanesinde 50 bin kitap bulunmaktadır.Kütüphanenin yapılmasındaemeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici "İlimizde kütüphanesiz okul kalmasın projesi kapsamında son üç ayda hızlı bir şekilde okullarımıza kütüphaneyekavuşturuyoruz.Manisa genelinde 2 ayda 230 kütüphaneyi tamamladık. Bu kütüphaneleri meslek lisesinde eğitim öğretim gören öğrencilerimizyaptı. Okullarımız kütüphane,öğrencilerimiz iseel becerisi kazandı. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Yunusemre KaymakamıAtilla Kantay ise "Bugün Yunusemre ilçemizde kütüphanesiz okul kalmasın projesi kapsamında23 okulun kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdik.Kütüphaneyi PolinasMesleki Teknik AnadoluLisesi öğrencileri yaptı.Öğrencilerimiz acısından çok güzel kitap okuma alanı kurulmuş. Kütüphanelerimizin yapılmasında emeği geçenleri kutluyorum" dedi.

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