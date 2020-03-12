Yunusemre'de korona virüsüne karşı ilaçlama başladı Yunusemre'de korona virüsüne karşı ilaçlama başladı Türkiye'de bir hastada yeni tip korona virüs teşhisi konmasının ardından Manisa'nın merkez belediyelerinden biri olan Yunusemre Belediyesi ilçe genelinde virüslere karşı seferberlik ilan etti.

Yunusemre'de korona virüsüne karşı ilaçlama başladı

MANİSA - Türkiye'de bir hastada yeni tip korona virüs teşhisi konmasının ardından Manisa'nın merkez belediyelerinden biri olan Yunusemre Belediyesi ilçe genelinde virüslere karşı seferberlik ilan etti. İlçe genelindeki tüm park, çocuk oyun ve oturma grupları, spor aletleri ile çöp konteynerleri dezenfekte edilmeye başlandı.

Dünya genelinde salgın riski olarak belirtilen yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı Yunusemre Belediyesi çalışmalarını yoğunlaştırdı. Belediye, vatandaşların ortak kullandığı alanları, parkları ve çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de Ayn-ı Ali Mahallesinde yapılan çalışmaları yerinde denetledi. Başkan Çerçi'ye belediye meclis üyeleri, Temizlik İşleri Müdürü Halil İbrahim Özcan, Park ve Bahçeler Müdürü Volkan Aydoğdu, Ayn-ı Ali Mahalle Muhtarı Enis Sağman eşlik etti.

Tüm ortak alanlar ve çöp konteynırları dezenfekte ediliyor

Belediye olarak ilçedeki ortak kullanım alanlarını düzenli olarak dezenfekte ettiklerini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi vatandaşların sağlığına önem verdiklerini belirtti. Kendisi de tıp doktoru olan Başkan Çerçi, vatandaşların özellikle hijyen konusuna dikkat etmelerini, kalabalık alanlarda bulunmamalarını istedi. Belediye Başkanı Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Dünyada korona virüse dikkat çekiliyor. Ülkemizde de ilk vaka tanısı konuldu. Yunusemre Belediyesi olarak gerek Park ve Bahçeler gerekse Temizlik İşleri Müdürlüğümüz aracılığı ile çalışma başlattık. Bütün temizlik noktalarında, konteynerlerde ve özellikle çocuklarımızın havaların ısınmasıyla beraber yoğun bir şekilde kullandığı park bahçeler, çocuk oyun grupları gibi alanları öldürücü antiseptik özelliklere sahip malzemelerle dezenfekte ediyoruz. Özellikle bu tür hastalıkların yayılabileceği noktalarda dezenfekte çalışması yapıyoruz. Vatandaşımızdan da ricamız kendilerine dikkat ederek korona virüsüne karşı önlem almaları. Büyük bir paniğe kapılmanın da anlamı yok. Kişisel hijyene dikkat edilmeli, özellikle eller sürekli yıkanmalı" dedi.

Çalışmalar devam edecek

Halk sağlığının korunması amacıyla ilçe genelinde park ve yeşil alanlardaki çocuk oyun grupları, oturma grupları, spor aletleri ve çöp konteynerlerinin temizliğinde, çevreye ve insana zarar vermeyen organik dezenfektanlar kullanılıyor. Uygulama periyodik olarak devam edecek.

Kaynak: İHA