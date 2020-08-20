Yunusemre'de işyerlerine korona virüs denetimi
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Yunusemre'de işyerlerine korona virüs denetimi

Yunusemre ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi için ilan edilen tedbirlere yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Yunusemre'de işyerlerine korona virüs denetimi
20.08.2020 15:06 | Son Güncelleme: 20.08.2020 15:34

Yunusemre ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi için ilan edilen tedbirlere yönelik denetimler sıklaştırıldı. Denetlemelerde işletmelere korona virüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Yunusemre ilçesinde bulunan işletmelere korona virüs tedbirleri kapsamında denetleme gerçekleştirildi. Unucubozköy Mahallesi'nde bulunan kafeler ve işyerlerinde yapılan denetimlere Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak ve ilçedeki kurum müdürleri katıldı. İşyerlerinin korona virüs tedbirlerine uyup uymadıklarının kontrol edildiği denetimlerde işyerleri sahiplerine ve vatandaşlara korona virüs salgınının henüz bitmediği hatırlatılarak açıklanan tedbirlere riayet edilmesi gerektiği belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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