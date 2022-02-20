Yunusemre'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
AA, Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yol kenarına devrilen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yol kenarına devrilen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
G.K'nın (40) kullandığı 45 UL 909 plakalı otomobil, Yayla Mahallesi Marthayıtlar mevkiisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki K.K. (35), M.K. (15), M.M.K. (14), E.N.K. (7) ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
AA / Serkan Özcan - Güncel