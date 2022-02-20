Yunusemre'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Haberler
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Yunusemre'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

AA, Serkan Özcan - Güncel
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Yunusemre'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yol kenarına devrilen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yol kenarına devrilen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

G.K'nın (40) kullandığı 45 UL 909 plakalı otomobil, Yayla Mahallesi Marthayıtlar mevkiisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki K.K. (35), M.K. (15), M.M.K. (14), E.N.K. (7) ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Yunusemre, Otomobil, Manisa, Güncel, Haberler

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