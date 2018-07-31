Yunusemre'de Çöp Konteynerleri Temizleniyor

Yunusemre Belediyesi, yaz aylarında kötü koku ve haşerelerin önüne geçmek amacıyla ilçedeki çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor.

Yunusemre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bünyesinde bulunan iki adet buharlı yıkama aracı ile yeraltı ve yer üstü konteynerleri temizliyor. Sıcak havada kötü koku ve haşerelerin önüne geçmek adına çöp konteynerlerini dezenfekte edildiğini kaydeden Başkan Çerçi, tüm konteynerlerin düzenli olarak dezenfekte edildiğini kaydetti. Belediye Başkanı Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz, bünyemizde bulunan buharlı yıkama araçlarıyla yaz aylarında çöp konteynerlerini basınçlı su ile dezenfekte ediyor. Ekiplerin yeraltı ve yerüstü konteynerlerinin temizlemesi ile kötü koku, haşere ve kötü görüntünün önüne geçiliyor. Ekiplerimiz, ilçemizde temizleme ve dezenfekte çalışmalarını düzenli olarak sürdürecek" diye konuştu. - MANİSA