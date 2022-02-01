Yunusemre'de çocuklara ücretsiz saç tıraşı yapacak kuaförler belirlendi

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Yunusemre Belediyesi'nin başlattığı gönül seferberliği kapsamında 7-14 yaş arası çocuklara saç tıraşını ücretsiz olarak yapacak olan kuaförlerin listesi belirlendi. Şubat ayı itibariyle başlayan uygulamada her ayın 1'i ile 10'u arasında tıraş yapılacak.

On binlerce ailenin yüzünü güldürecek olan son yılların en önemli sosyal destek kampanyasını başlatan Yunusemre Belediyesi, ilçede belirlenen kuaförlerde 7-14 yaş arası çocuklara saç tıraşı hizmetini ücretsiz olarak verecek. Çalışmaya ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Yardımlaşma ve dayanışma bizim kültürümüzün, inancımızın en güzel özelliği. Başlattığımız 'Gönül Seferberliği' kapsamında 7-14 yaş arası çocuklarımıza saç tıraşı ücretsiz olarak yapılacak. Belirlenen kuaförlerden ücretsiz olarak yararlanacak olan çocuklarımızın mutluluğu bizleri de mutlu edecek. Yunusemre'de sen ben yok, biz varız. Her zaman biriz, beraberiz" dedi.

İlçe genelinde 39 kuaförde ücretsiz tıraş uygulamasının başladığı öğrenildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - Yerel