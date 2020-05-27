Yunusemre'de camiler ibadete açılıyor
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Yunusemre'de camiler ibadete açılıyor

Tüm dünyada etkili olan korona virüs dolayısıyla ibadete ara verilen camiler, 29 Mayıs Cuma günü kısmen ibadete açılıyor.

Yunusemre'de camiler ibadete açılıyor
27.05.2020 13:55 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:58

Tüm dünyada etkili olan korona virüs dolayısıyla ibadete ara verilen camiler, 29 Mayıs Cuma günü kısmen ibadete açılıyor. Yunusemre ilçesinde bu konuda hazırlıklar sürerken; camilerde öğlen, ikindi ve Cuma namazları açıklanan tedbirlere uyularak kılınabilecek.

Korona virüs (Covid- 19) salgınının Türkiye'de yayılmasına engel olmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında, 16 Mart'tan itibaren salgın kontrol altına alınıncaya kadar ülke genelindeki bütün cami ve mescitlerde cemaatle vakit ve cuma namazlarının kılınmasına ara verilmişti. Salgının kontrol altına alınması, normalleşme süreci kapsamında bilim kurulunun tavsiye kararları kapsamında camilerin kısmen ibadete açılması kararlaştırıldı. İçişleri Bakanlığı, "Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi" hakkında 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelge kapsamında toplanan Yunusemre İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, camilerde cemaat ve görevlilerin uyması gereken kuralları duyurdu.

İlçedeki 104 caminin yanı sıra Laleli, Karaköy, Horozköy, Üçpınar Pazaryerleri, Barbaros Mahallesi Ahmet Bedevi Okulu bahçesi, Horozköy Çamlık Park, Muradiye Mahallesi Aysel Kani Okulu, Güzelyurt Mahallesi TOKİ 2 Cami yanı park alanında namaz kılınabilecek. Karar kapsamında cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacak. Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde kılınabilecek, cuma namazları ise cami içerisinde kılınamayacak. Cuma Namazı kılınan yerlerde belediye tarafından haftalık dezenfekte işlemleri yapılacak, cemaatle ibadete başlanan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin uygun yöntemlerle her gün temizlenmesine her zamankinden daha fazla özen gösterilecek. Cami ve mescit içerisinde bulunan klima ve havalandırmalar çalıştırılmayacak, kapı ve camlar açık tutularak cami içerisinin sürekli havalandırılması sağlanacak.

Maske takılması zorunlu olacak

Ortak kullanım alanlarını asgaride tutabilmek için abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak. Cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazı kılacak herkesin tıbbi/bez maske kullanması zorunlu olacak, maskesi olmayan kişi/kişilerin cemaatle namaz kılmasına müsaade edilmeyecek. Cami ve mescitlerde genellikle ortak olarak kullanılan ve bulaş riskini artırabileceği değerlendirilen tesbih, rahle, ayakkabı çekeceği vb. malzemelerin bulundurulmasına izin verilmeyecek.

Sosyal mesafe kuralına uyulacak

Cami ve mescitlere gelecek kişilerin yanlarında şahsi seccadelerini getirmeleri sağlanacak, Cami avlusunda namaz kılındığında vatandaşlarımıza seccadelerini yıkamaları tavsiye edilecek. Namaz kılınacak tüm alanlarda hastalığın bulaşması açısından risk teşkil eden ve dezenfekte edilmesi mümkün olmayan koli, karton, çuval ve hasır vb. yaygılar kullanılmayacak. Cami ve mescitlerde topluca geçirilecek sürenin mümkün olduğunca kısa tutulması amacıyla, namazların sünnetlerinin evde kılınabileceği ve tesbihatın evde yapılabileceği hususunda cemaatin bilgilendirilmesi sağlanacak. Cemaatin fiziksel temastan kaçınması (el sıkışma, musafaha, kucaklaşma vb.) ve sosyal mesafe kuralına uyması yönünde gerekli uyarılar sıklıkla tekrarlanacak. Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekanları ziyarete açılmayacak, türbelerin dış yüzeylerine teması önlemek için en az bir metre mesafe olacak şekilde şerit çekilecek.

Cuma vaazı yapılmayacak

Cuma Namazı yeterli bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan camilerde kılınabilecek. Camilerin kapalı alanları Cuma vaktinde kapalı tutulacak. Cuma Namazı kılmak için belirlenen açık alanların namaz öncesi ve sonrası, belediye ile işbirliği içerisinde temizlenmesi/dezenfekte edilmesi sağlanacak. Namaz bitiminde ise en son saftan başlamak üzere sırasıyla cemaatin namaz kılınan alandan ayrılması için gerekli tedbirler alınacak. Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilecek hutbeler hiçbir ilave ve çıkartma yapılmaksızın okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacak. - MANİSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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