Yunusemre'de bal üretimi artacak

Kırsal kalkınmayı ön planda tutan Yunusemre Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren arı yetiştiricilerine desteklerini sürdürüyor.

Kırsal kalkınmayı ön planda tutan Yunusemre Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren arı yetiştiricilerine desteklerini sürdürüyor. Yağcılar Mahallesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen törenle 500 arı kovanını üreticilere dağıtan Yunusemre Belediyesi, 2 bin 500 adet lavanta fidesini de teslim etti.

Yuntdağı'nda alternatif ürün çeşitliliğini artırmayı hedefleyen Yunusemre Belediyesi bölgede arıcılığı da destekliyor. Yağcılar Mahallesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen tören ile 500 adet arı kovanı ve 2 bin 500 adet lavanta fidesi arı üreticilerine dağıtıldı. Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, İl Tarım Müdürü Metin Öztürk, Manisa Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Ali Turgut, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Şule Uygur, Musa Dirik, İhsan Akyel, Birim Müdürleri ve üreticiler katıldı. Düzenlenen törende konuşan Yunusemre Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Mehmet Ata, arı üreticilerine 400 adet polen tutucusuz, 100 adet polen tutuculu olmak üzere toplam 500 adet arı kovanı ile 2 bin 500 adet lavanta fidesini teslim edeceklerini dile getirirken; Yunusemre Belediyesi'nin bölgedeki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"Üreticilerimizin yanındayız"

Yunusemre Belediyesi'nin kırsal kalkınmaya büyük önem verdiğini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, arıcılık alanında da üreticileri desteklediklerini söyledi. Başkan Çerçi burada yaptığı konuşmada, "Daha önce arıcılık eğitimleri düzenleyerek üreticilerimize sertifikalarını verip, kovanlarını dağıtmıştık. Bu yıl arı kovanlarının yanına lavanta fidesini de ekledik. Kırsal kalkınma alanında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Her yıl yaklaşık 20 bin fidan dağıtımı yapıyor, yabani ağaçlara aşılama çalışmaları yapıyoruz. Özellikle Antep fıstığı üretiminde bölgemizde ciddi bir artış söz konusu. Üreticimizi destekleyerek burada ciddi bir pazar oluşturmayı, bölgede üretim çeşitliliğini arttırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Yuntdağı tarımsal üretim üssü olacak"

Bölgede üreticiyi desteklemek amacıyla Pelitalan'da kırsal kalkınma merkezi kurduklarını kaydeden Belediye Başkanı Çerçi, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Devletimizin yaptığı yatırımlarla birlikte Yuntdağı bölgemizde tarımsal canlanma devam ediyor. Biz de belediye olarak pandemi döneminde Pelitalan Kırsal Kalkınma Merkezimizin temelini atmıştık. Zafer Kalkınma Ajansı desteği ile hayata geçirdiğimiz projemiz tamamlanma aşamasına geldi. Tamamlandığında Yuntdağı'nda yetiştirilen ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması anlamında da merkezin büyük katkısı olacak. Yuntdağı'nda ve Yunusemre'de ilk kez olan bir tesis. Hedefimiz bölgeyi ekonomik olarak kalkındırmak."

Vali Karadeniz'den belediyeye teşekkür

Törende konuşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Burada yapılan çalışmanın iki önemli boyutu var. Birinci boyutu bölge halkının ekonomik olarak gelişmesini sağlamak, kendi ayaklarının üzerinde daha rahat durmalarını sağlamak. İkinci boyutu da ilimizin, ülkemizin gıda ihtiyacını karşılamak, hatta daha fazlasını üreterek, ihracat yapmak ve ülkemizin ekonomik gücüne daha fazla güç katmak. Özellikle pandemi dönemi gösterdi ki, diğer konularda ne kadar gelişmiş olursak olalım, sağlık ve tarımda her halükarda güçlü olmak zorundayız. Atalarımız demişler ki, bir elin nesi var iki elin sesi var. Ne kadar çok kurum ne kadar çok birim bu işle iştigal ederse ve güç birliği yaparsa bizim bu işten kazancımız da o kadar büyük olacaktır. Onun için yerel yönetimlerimizin de bu alana girmiş olması ve tarımsal üretimi teşvik etmeye başlamış olmaları da ülkemiz açısından da önemli bir kazanç. Çalışmalarından dolayı Yunusemre Belediyemize teşekkür ediyorum. 500 kovan dağıtım yapılacak ve yine Yunusemre Belediyesi'nin kendi mali imkanlarıyla sağlamış olduğu kovanların ana arıları da İçişleri Bakanlığı'ndan gönderilen ödenekle sağlanacak, bunun içini de çiftçilerimiz bir şekilde dolduracaklar. Bu güç birliğiyle bölgemize 5 yüz kovan daha kazandırmış olacağız. Ben kovan dağıtımı konusunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kovan ve lavanta dağıttılar

Konuşmaların ardından Vali Karadeniz ve Yunusemre Belediye Başkanı Çerçi, arı yetiştiricileri adına Manisa Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Ali Turgut'a 'Ana arı ve arı hastalıkları ile mücadele kapsamında ilaç desteğinde kullanılmak üzere' İçişleri Bakanlığı ödeneğinde tahsis edilen çeki verdi. Ardından protokol üyeleri tarafından arı yetiştiricilerine kovan ve lavanta fidanları dağıtımı ile program sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı