Yunusemre'de antrenman saatlerine korona virüs düzenlemesi
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Yunusemre'de antrenman saatlerine korona virüs düzenlemesi

08.12.2020 14:57 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:01
Yunusemre'de antrenman saatlerine korona virüs düzenlemesi

Yunusemre Belediyespor, korona virüs tedbirleri kapsamında antrenman saatlerinde düzenlemeye gitti.

Yunusemre Belediyespor, korona virüs tedbirleri kapsamında antrenman saatlerinde düzenlemeye gitti. Sporcular, güncellenen antrenman programında çalışmalarını sürdürüyor.

Yunusemre Belediyespor, 10 branşta tüm dünyada etkili olan korona virüs pandemisine karşı alınan tedbirlere sıkı sıkıya uyuyor. Futbol, judo, tekvando, voleybol, güreş, basketbol, wushu kungfu, badminton, atletizm ve tenis branşında sporcular antrenmanlarını antrenörleri gözetiminde 13.00-16.00 saatleri arasında yapıyor. Sporcularının sağlığının kendileri için birinci öncelikleri olduğunu belirten Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, bu zor dönemde açıklanan tedbirleri sıkı bir şekilde uygulayarak çalışmalarını sürdürmeyi planladıklarını ifade etti. Alkan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Korona virüs tedbirleri ile 20 yaş altı kulübümüz sporcuları için tüm kurallara uyarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 10 branşta ter döken sporcularımızın antrenman programlarını da tedbirler çerçevesinde düzenledik. Bunun yanı sıra hanım lokallerimizde bulunan spor salonları, Yunus Emre Millet Çarşısı spor salonumuz ve Muradiye Sosyal Tesislerimizde bulunan spor salonlarımızda da faaliyetlerimiz tüm hijyen kurallarına uyularak devam ediyor. Çalışmalarımız Yunusemre Belediyespor Kulübü sosyal medya hesaplarımızdan da günlük olarak paylaşılıyor. Hedefimiz Yunusemreli çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın spora devam etmesi ve pandemi sürecini hareketsiz kalmadan ve spor yaparak atlatabilmelerine katkı sağlamaktır." diye konuştu. - MANİSA

Yunusemre'de antrenman saatlerine korona virüs düzenlemesi
Yunusemre'de antrenman saatlerine korona virüs düzenlemesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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