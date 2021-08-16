Yunusemre'de 6 sokakta sathi kaplama çalışması yapıldı
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Yunusemre'de 6 sokakta sathi kaplama çalışması yapıldı

Yunusemre'de 6 sokakta sathi kaplama çalışması yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Muradiye Mahallesi'nde 6 sokakta sathi kaplama çalışması yaptı.

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Muradiye Mahallesi'nde 6 sokakta sathi kaplama çalışması yaptı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek bozulan yolların düzenleneceğini söyledi.

Yunusemre Belediyesi, ilçede bozulan yollarda gerçekleştirdiği çalışmalar ile güvenli ve rahat ulaşım imkanı sunuyor. Muradiye Mahallesinde bozulan 2, 4, 8, 17, 21 ve 31. sokakta sathi kaplama çalışması gerçekleştiren Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgedeki vatandaşların ulaşımını kolaylaştırdı. 50 bin metrekare alanda yapılan sathi kaplama çalışmalarını Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de yerinde inceledi. Başkan Çerçi'ye incelemede Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı ve teknik ekip eşlik etti. Amaçlarının vatandaşlarının mutlu ve huzurlu bir şehirde yaşaması olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Çerçi, belirli bir program dahilinde mahallede bozulan sokaklarda sathi kaplama çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Başkan Çerçi, "Muradiye Mahallemizde 2, 4, 8, 17, 21 ve 31. Sokakta bozulan yollarımızda ekiplerimiz sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Toplamda Bölgede yaptığımız çalışma ile 50 bin metrekare alanda sathi kaplaması yaptık. Muradiye mahallemizin merkezinde bulunan ve bozulmuş olan sokaklarımızda da ilerleyen günlerde çalışmalarımız devam edecek" dedi. - MANİSA

Yunusemre'de 6 sokakta sathi kaplama çalışması yapıldı
Yunusemre'de 6 sokakta sathi kaplama çalışması yapıldı
Yunusemre'de 6 sokakta sathi kaplama çalışması yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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