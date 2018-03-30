Yunusemre'de 5 Milyon Evrak Dijital Ortama Aktarıldı

Yunusemre Belediyesi, dijital belediyeciliğin temelini oluşturan dijital arşiv sistemi ile verimli bir çalışma ağı oluşturdu. Çalışmalar kapsamında 5 milyon A4 formatındaki evrak, 3 bin 500 metrekare A0 formatındaki projeleri dijitalleştirdi.

Nesiller boyu tek tuşla ulaşılabilecek bilgilerin saklanıp kullanılabileceği ve vatandaşı belediyeye değil belediyeyi vatandaşın ayağına getirecek bir altyapı için kolları sıvayan Yunusemre Belediyesi, dijital arşiv sistemi ile verimli bir çalışma ağı oluşturdu. Yunusemre Belediyesi'nin Muradiye Ek Hizmet Binası'nda Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne bağlı arşiv biriminde yürütülen çalışmalar tamamlandı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklama şunları söyledi: "Manisa Belediyesi'nden, Muradiye Belediyesi'nden ve Üçpınar Belediyesi'nden belediyemize teslim edilmiş olan fiziksel arşivleri dijital ortama aktardı. Yaklaşık olarak 5 milyon adet A4 formatındaki evrak ve 3 bin 500 metrekare A0 formatındaki projeler dijitalleştirildi. Bir anlamda vatandaşı belediyeye değil; belediyeyi vatandaşın ayağına götürüyoruz. Bu proje Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile entegre olacak şekilde çalışıyor ve dijital belediyeciliğin temeli atmış olduk." - MANİSA