Yunusemre'de 385 sentetik ecza ele geçirildi
AA, Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, üzerinde sentetik ecza bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, üzerinde sentetik ecza bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Aynı Ali Mahallesi 3316 Sokak üzerinde devriye görevi sırasında şüphelendikleri 3 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 385 sentetik ecza bulundu.
Y.C. (21), E.K. (16) ve O.C. (23) gözaltına alındı.
AA / Serkan Özcan - Güncel