Yunusemre'de 385 sentetik ecza ele geçirildi - Haberler
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Yunusemre'de 385 sentetik ecza ele geçirildi

AA, Serkan Özcan - Güncel
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Yunusemre'de 385 sentetik ecza ele geçirildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, üzerinde sentetik ecza bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, üzerinde sentetik ecza bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Aynı Ali Mahallesi 3316 Sokak üzerinde devriye görevi sırasında şüphelendikleri 3 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 385 sentetik ecza bulundu.

Y.C. (21), E.K. (16) ve O.C. (23) gözaltına alındı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Yunusemre, Hisarcık, Manisa, Güncel, Haber

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