Yunusemre'de 27 Bin Ağaç Aşılanacak

Yunusemre Belediyesi aşılama çalışmaları kapsamında bu yıl içinde 26 bin 700 ağacın aşılamayı planlıyor.

Kırsal kalkınma projeleriyle üreticilerin yanında olan Yunusemre Belediyesi, aşılama çalışmalarına 2018 yılında da devam edecek. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, aşılama çalışmalarının 2018 yılında da süreceğini belirtirken; bu konuda üreticilerden talep toplanıldığını söyledi. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "2018 yılında belediyemiz tarafından destek verilen aşılama çalışmaları kapsamında talepler toplanıldı. Melengiç üzerine Antep Fıstığı, Yabani ahlat üzerine armut ve yabani zeytin ağaçları üzerine çeşit zeytin aşılaması yapacağız. Kurulduğumuz günden şuana kadar yaklaşık 38 bin 720 adet Menengiç ağacına Antep fıstığı aşısı, 270 adet yabani ahlat üzerine armut aşısı, yaklaşık bin 850 adet yabani zeytin ağacına çeşit zeytin aşılama hizmeti verilerek toplam 120 bin 696 adet aşı materyali kullanıldı. 2018 yılı içinde yaklaşık 80 bin adet aşı materyali kullanılarak yaklaşık 26 bin 700 adet ağacın aşılanmasını planlıyoruz. Bu hizmet, Yuntdağı'nda aşılama sertifikası olan çiftçiler tarafından önümüzdeki günlerde verilecek. Aşılama belgesi olmayan üreticilerimize de aşı belgesi aldırılarak bu çalışma yapılacak" dedi. - MANİSA