Yunusemre'de 10 branşta spora devam ediliyor
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Yunusemre'de 10 branşta spora devam ediliyor

29.10.2020 15:50 | Son Güncelleme: 29.10.2020 15:54
Yunusemre'de 10 branşta spora devam ediliyor

Yunusemre Belediyespor'da futbolda da antrenmanların başlamasıyla birlikte 10 branşta sporcular çalışmalara devam ediyor.

Yunusemre Belediyespor'da futbolda da antrenmanların başlamasıyla birlikte 10 branşta sporcular çalışmalara devam ediyor.

Yunusemre Belediyespor'da 10 branşta tüm hijyenik kurallara uyularak çalışmalar sürdürülüyor. Sporcular, antrenörleri gözetiminde futbol, judo, taekwondo, voleybol, güreş, basketbol, wushu kungfu, badminton, atletizm ve tenis branşında antrenman yapıyor. Sporculara tüm hijyenik kurallara uyarak servis imkanı da sağlanmaya başladı. Bununla birlikte hanım lokalleri ve sosyal tesisler içerisinde yer alan spor salonlarında da kurslar başladı. Çalışmalar ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, "Normalleşme süreci ile birlikte tüm kurallara uyarak kulübümüzde 9 branşta başlattığımız spor faaliyetleri futbolun da eklenmesi ile 10 branşta devam ediyor. Bunun yanı sıra hanım lokalleri, Millet Çarşısı, Muradiye Sosyal Tesisleri spor salonlarında da faaliyetlerimiz başladı. Çalışmalar Yunusemre Belediyespor Kulübü sosyal medya hesabından günlük olarak paylaşılıyor. Hedefimiz Yunusemreli çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın spora devam etmesi ve pandemi sürecini de hareketsiz kalmadan ve spor yaparak atlatabilmektir" diye konuştu. - MANİSA

Yunusemre'de 10 branşta spora devam ediliyor
Yunusemre'de 10 branşta spora devam ediliyor
Yunusemre'de 10 branşta spora devam ediliyor
Yunusemre'de 10 branşta spora devam ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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