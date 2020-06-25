Yunusemre Belediyesporlu judocular ilk idmanını yaptı Tüm dünyada etkili olan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle çalışmalarına yaklaşık 3 ay ara veren Yunusemre Belediyesporlu judocular tüm kurallara dikkat ederek çalışmalara başladı.

Tüm dünyada etkili olan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle çalışmalarına yaklaşık 3 ay ara veren Yunusemre Belediyesporlu judocular tüm kurallara dikkat ederek çalışmalara başladı. Yunusemre Belediyespor Judo Takımı sporcuları 3 aylık aranın ardından ilk toplu antrenmanını yaptı. Antrenörleri gözetiminde 19 Mayıs ve 8 Eylül Stadyumunda antrenmanlarına başlayan judocular bireysel kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı. Judocular antrenmanlarını pazartesiden cumartesiye haftanın 6 günü 09.00-12.00 saatlerinde yapacak. - MANİSA Kaynak: İHA