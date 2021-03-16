Yunusemre Belediyesporlu 2 badmintoncu ile milli takım seçmesine katılacak

Yunusemre Belediyespor Kulübü Badminton Takımı iki sporcu ile Ankara'da gerçekleştirilecek milli takım seçmelerine katılma hakkı elde etti.

Yunusemre Belediyespor Kulübü Badminton Takımı iki sporcu ile Ankara'da gerçekleştirilecek milli takım seçmelerine katılma hakkı elde etti.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından 24 - 31 Mart tarihleri arasında Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezinde 2021 yılı içerisinde yapılması planlanan Uluslararası U17 yaş ve altı turnuvalara katılacak sporcuları belirlemek için seçme müsabakaları yapılacak. 2005 - 2008 doğumlu sporcuların mücadele edeceği seçmelere Yunusemre Belediyepor Kulübü de 2 sporcu ile katılma hakkı elde etti. Seçmelerde kulüp adına 2008 doğumlu Gökay Göl ile 2007 doğumlu Yiğit Mercan, milli takımı seçmesi için mücadele edecek. Sporculara seçmelerde başarılar dileyen Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan kulüp sporcularının milli takıma seçilmesinin gurur vereceğini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı