Yunusemre Belediyespor'un rakibi Ahmetli Belediyespor
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Yunusemre Belediyespor'un rakibi Ahmetli Belediyespor

Yunusemre Belediyespor'un rakibi Ahmetli Belediyespor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de mücadelede eden Yunusemre Belediyespor 12 Haziran Cumartesi günü Ahmetli Belediyespor ile karşılaşacak.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de mücadelede eden Yunusemre Belediyespor 12 Haziran Cumartesi günü Ahmetli Belediyespor ile karşılaşacak.

Pandemi nedeniyle sıkıştırılmış olarak oynanan Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 2. Bölge 3. Grup'ta mücadele eden Yunusemre Belediyespor 2. haftada evinde Ahmetli Belediyespor'u ağırlıyor. Maç 12 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'da Mümin Özkasap Spor Tesislerinde oynanacak. 2. hafta mücadelesinde grubun bir diğer maçı da Bieksper Hacırahmanlıspor ile Manisa Sanayispor arasında oynanacak.

Grupta ilk hafta maçlarında Manisa Sanayispor Yunusemre Belediyespor'u 1-0 yenerken Bieksper Hacırahmanlıspor da deplasmanda Ahmetli Belediyespor'u 3-1 yenmişti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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