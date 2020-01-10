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Yunusemre Belediyespor U19 takımı A Grubunda mücadele edecek

Yunusemre Belediyespor U19 Takımı, Manisa 1. Amatör Kümede A grubunda mücadele edecek.

10.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:27
Yunusemre Belediyespor U19 takımı A Grubunda mücadele edecek

Belediyespor U19 Takımı, 1. Amatör Kümede A grubunda mücadele edecek.


13 Ocak Pazartesi başlayacak olan Manisa U19 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde (2001, 2002, 2003 ve 2004 doğumlular) mücadele edecek olan Yunusemre Belediyespor, A Grubunda Manisa Ayyıldız, Akgünspor, Donatımspor, Ş. Sekiz Eylül, Halitpaşa takımları ile mücadele edecek. Mavi-Beyazlı takım ilk maçını 13 Ocak Pazartesi saat 14.00'te Halitpaşaspor ile Ertuğrul Dilek Tesislerinde yapacak. - MANİSA

Kaynak: İHA
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