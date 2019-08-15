Yunusemre Belediyespor geleceğin yıldızlarını arıyor

15.08.2019 15:47

Yunusemre Belediyespor, geleceğin yıldızlarını belirlemek için futbolcu seçmeleri yapacak. 20-21 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek olan seçmelere 2006-2007 doğumlu sporcular katılabilecek.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Yunusemre Belediyespor, altyapısını güçlendirmek ve geleceğin yıldızlarını belirlemek amacıyla çalışmalarını hızlandırdı. Yunusemre Belediyespor Altyapı Koordinatörü Ferdi Öztürk, altyapıya önem verdiklerini ve bunun meyvesini yavaş yavaş almaya başladıklarını belirterek, "Altyapımıza yaz okullarından ve il genelinden 2006-2007 doğumlu sporcuları kapsayan futbolcu seçmeleri yapacağız. 20-21 Ağustos tarihlerinde Kasap Emin Kaçar Spor Tesislerinde sabah saat 10.00'da seçmeleri yapacağız. Seçmelerde başarılı olan gençler, Yunusemre Belediyespor U13, U14 takımlarımıza dahil edilecek. Altyapıdan 2019 - 2020 sezonu başında 7 sporcuyu A takıma, 2 sporcuyu Bölgesel Amatör Lige, 10 sporcuyu süper amatör takımlarına verdik. Yunusemre Belediyespor olarak altyapıdan oyuncu vermek ve tüm yaş gruplarında hedefi olan bir altyapı oluşturmak için seçmelere gelecek tüm sporcuları değerlendirmek istiyor ve seçmelerimize bekliyoruz" dedi.

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan ise 2006 ve 2007 doğumlu gençleri seçmelere davet ederek, "Yunusemre Belediyespor olarak altyapı seçmeleri yapacağız. Manisalı gençlerin geleceğin yıldızı olmaları için bu fırsatı değerlendirmelerini bekliyoruz ve seçmelerimize davet ediyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA