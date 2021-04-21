Yunusemre Belediyespor geleceğin şampiyon tekvandocularını arıyor
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Yunusemre Belediyespor geleceğin şampiyon tekvandocularını arıyor

Yunusemre Belediyespor geleceğin şampiyon tekvandocularını arıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Pandemi döneminde 11 spor branşı ile çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyespor Kulübü, tekvando takımına altyapıda sporcu kaydı yapacak.

Pandemi döneminde 11 spor branşı ile çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyespor Kulübü, tekvando takımına altyapıda sporcu kaydı yapacak.

Yunusemre Belediyespor Kulübü, tekvando branşında sınırlı sayıda sporcu kaydı yapacak. Yunusemre Belediyespor Tekvando Takımı Antrenörü Zekai Demir, sporcuların haftanın 5 günü Muradiye Aile Yaşam Merkezi ve Güzelyurt TOKİ 2 Spor Salonunda açıklanan tüm pandemi kurallarına uyarak antrenman yaptığını dile getirerek şunları söyledi: "Yunusemre Belediyespor Kulübü altyapı tekvando takımı için 2017- 2011 doğumlu sınırlı sayıda sporcu kayıt edeceğiz. Kayıtlar için velilerimizi Muradiye Aile Yaşam Merkezi ve Güzelyurt TOKİ 2 Spor Salonuna bekliyoruz. Bizlere çalışmalarımızda her türlü desteği veren başta Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi olmak üzere Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e çok teşekkür ederim." - MANİSA

Yunusemre Belediyespor geleceğin şampiyon tekvandocularını arıyor
Yunusemre Belediyespor geleceğin şampiyon tekvandocularını arıyor
Yunusemre Belediyespor geleceğin şampiyon tekvandocularını arıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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