Yunusemre Belediyespor evinde Bölmespor ile karşılaşacak

01.11.2019 12:31

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grupta mücadele eden Yunusemre Belediyespor, ligin 7. haftasında Bölmespor'u misafir edecek.



Yunusemre Belediyespor, ligin 7. haftasında Bölmespor ile evinde karşılaşacak. Maç, 3 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde oynanacak. Mavi-Beyazlı takım, ligde 13 puan ile 3. sırada yer alırken, rakibi Bölmespor ise ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Salihli Belediyespor karşında aldı. Maçta hedeflerinin 3 puan olduğunu dile getiren Yunusemre Belediyespor Teknik Sorumlusu Serol Emlek, taraftarları maça davet ederek hedefe ulaşma yolunda destek istedi. - MANİSA

Kaynak: İHA