Yunusemre Belediyespor'da judo sporcuları kuşak sınavı heyecanı yaşadı
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Yunusemre Belediyespor'da judo sporcuları kuşak sınavı heyecanı yaşadı

Yunusemre Belediyespor'da judo sporcuları kuşak sınavı heyecanı yaşadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yunusemre Belediyespor Kulübü judo sporcuları, Yener Kahyalar Spor Salonunda korona virüs tedbirleri kapsamında kuşak sınavı heyecanı yaşadı.

Yunusemre Belediyespor Kulübü judo sporcuları, Yener Kahyalar Spor Salonunda korona virüs tedbirleri kapsamında kuşak sınavı heyecanı yaşadı.

Yener Kahyalar Spor Salonunda korona virüs tedbirleri kapsamında Yunusemre Belediyespor Kulübü judo kuşak sınavına 23 sporcu katıldı. Kuşak sınavında judo antrenörleri Ali Atmaca ve Orhan Akdemir görev yaptı. Yapılan kuşak sınavında başarılı olan sporcular bir üst kuşağa yükselecek ve judo federasyonuna bildirilecek. Yunusemre Belediyespor Kulübü Judo Takımı Antrenörü Orhan Akdemir, "Yunusemre Belediyespor judo takımı olarak bir kuşak sınavımızı daha başarı ile yaptık. Bizlere çalışmalarımızda desteklerini eksik etmeyen Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi ve Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e de çok teşekkür ederim" dedi. - MANİSA

Yunusemre Belediyespor'da judo sporcuları kuşak sınavı heyecanı yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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