Yunusemre Belediyespor altyapısı doludizgin

Yunusemre Belediyespor Futbol Altyapı Takımı sporcuları, tüm hijyenik kurallara dikkat ederek antrenmanlarını sürdürüyor.

Yunusemre Belediyespor Futbol Altyapı Takımı sporcuları, tüm hijyenik kurallara dikkat ederek antrenmanlarını sürdürüyor.

Yunusemre Belediyespor futbol altyapı takımlarında sporcular antrenörleri gözetiminde gruplar halinde pandemi kurallarına uyularak, Karaali ve Kasap Emin Kaçar Spor Tesislerinde çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Futbol branşımızda da korona virüs tedbirleri ile antrenörlerimizin gözetiminde belli bir program dahilinde diğer 10 branş ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Yunusemre Belediyespor Kulübü sosyal medya hesabından da antrenmanlarımız düzenli olarak paylaşılıyor. Hedefimiz, çabamız yarınlarımız olan çocuklarımızın spora devam etmesi ve pandemi sürecini de hareketsiz kalmadan ve spor yaparak atlatabilmeleridir" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı