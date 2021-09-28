Yunusemre Belediyesinden üreticilere aşılama eğitimi

YUNUSEMRE, MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlediği eğitimde üreticilere aşılama, makine ve ekipman kullanımı, kooperatifçilik, budama, ilaçlama ve bakımı anlattı.

Yunusemre Belediyesi, üreticilere yönelik eğitimlerini sürdürüyor. Yunusemre Belediyesi, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte Pelitalan Kırsal Kalkınma Merkezi'nde üreticilere eğitim verdi. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Öner Demir tarafından verilen eğitimlerde üreticilere meyve ağaçlarında aşılama, makine ve ekipman kullanımı, kooperatifçilik, budama, ilaçlama ve bakım alanında bilgilendirmede bulunuldu.

Verimli geçen eğitimler için konuşan Öner Demir, "Yunusemre Kırsal Kalkınma Merkezi'nde çiftçilerimize eğitim verdik. Farklı köylerden gelen çiftçilerimize meyve ağaçlarında aşılama, meyve ağaçlarında budama, ilaçlama ve özellikle de domates biber gibi sebzelerde temel bakım bilgilerini vermek için bir araya geldik" dedi.

Eğitime katılan üreticilerden Akçaköy Mahalle Muhtarı Adil Kızıl, "Mahallelerimizden gelen vatandaşlarımızla Antep fıstığı, badem, zeytin ve ceviz aşılamasının nasıl yapılması gerektiğini öğrendik. Zeytini ilaçlamadan, Antep fıstığı ilaçlamaya aşı üzerinde göz aşısı gibi tarımsal bilgiler verildi. Faydalı bir eğitim oldu" dedi.

Bir diğer üretici Yasemin Çetin ise "Aşılamayı gösterdiler. Öğrenmeye çalıştık. Kalem aşıyı yapabiliyoruz artık. Çok faydalı bir eğitim oldu. İlerde kendi bahçelerimizde aşılama da yapacağız" diye konuştu. - MANİSA