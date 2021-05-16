Yunusemre Belediyesinden tam kapanmada yoğun çalışma
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yunusemre Belediyesinden tam kapanmada yoğun çalışma

Yunusemre Belediyesinden tam kapanmada yoğun çalışma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yunusemre Belediyesi, korona virüs pandemisi dolayısıyla uygulanan tam kapanma uygulamasında yol düzenleme çalışmalarını yoğunlaştırarak, 7 mahallede yaklaşık 35 bin metrekare parke taşı döşeme çalışması yaptı.

Yunusemre Belediyesi, korona virüs pandemisi dolayısıyla uygulanan tam kapanma uygulamasında yol düzenleme çalışmalarını yoğunlaştırarak, 7 mahallede yaklaşık 35 bin metrekare parke taşı döşeme çalışması yaptı.

Yunusemre Belediyesi, tam kapanma uygulamasında azalan insan ve araç trafiğini fırsat bilerek çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yunusemre Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 7 mahalle, 43 sokak ve 3 caddede yaklaşık 35 bin metrekare parke taşı döşeme çalışması yaptı. Düzenleme çalışmalarının bu dönemde hız kazandığını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz hummalı bir çalışma yürütüyor. Tam kapanma döneminde azalan araç ve insan trafiğini fırsat bil,erek çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. 30 Nisan Cuma gününden bu yana Muradiye, Barbaros, M. Fevzi Çakmak, Uncubozköy, Atatürk, Güzelyurt ve Yenimahalle'de 43 sokak ve 3 caddede yaklaşık 35 bin metrekare parke taşı döşeme çalışması yaptık. Belli bir program dahilinde sezon süresince yol düzenlemeleri devam edecek" diye konuştu. - MANİSA

Yunusemre Belediyesinden tam kapanmada yoğun çalışma
Yunusemre Belediyesinden tam kapanmada yoğun çalışma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Beren Saat Ebru Gündeş Barış Murat Yağcı
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yunusemre Belediyesinden tam kapanmada yoğun çalışma - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.05.2021 16:25:37. #1.13#

title