Yunusemre Belediyesinden tam kapanmada yoğun çalışma

Yunusemre Belediyesi, korona virüs pandemisi dolayısıyla uygulanan tam kapanma uygulamasında yol düzenleme çalışmalarını yoğunlaştırarak, 7 mahallede yaklaşık 35 bin metrekare parke taşı döşeme çalışması yaptı.

Yunusemre Belediyesi, korona virüs pandemisi dolayısıyla uygulanan tam kapanma uygulamasında yol düzenleme çalışmalarını yoğunlaştırarak, 7 mahallede yaklaşık 35 bin metrekare parke taşı döşeme çalışması yaptı.

Yunusemre Belediyesi, tam kapanma uygulamasında azalan insan ve araç trafiğini fırsat bilerek çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yunusemre Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 7 mahalle, 43 sokak ve 3 caddede yaklaşık 35 bin metrekare parke taşı döşeme çalışması yaptı. Düzenleme çalışmalarının bu dönemde hız kazandığını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz hummalı bir çalışma yürütüyor. Tam kapanma döneminde azalan araç ve insan trafiğini fırsat bil,erek çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. 30 Nisan Cuma gününden bu yana Muradiye, Barbaros, M. Fevzi Çakmak, Uncubozköy, Atatürk, Güzelyurt ve Yenimahalle'de 43 sokak ve 3 caddede yaklaşık 35 bin metrekare parke taşı döşeme çalışması yaptık. Belli bir program dahilinde sezon süresince yol düzenlemeleri devam edecek" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı