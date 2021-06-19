Yunusemre Belediyesinden Pelitalan Mahallesine yol çalışması
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Yunusemre Belediyesinden Pelitalan Mahallesine yol çalışması

Yunusemre Belediyesinden Pelitalan Mahallesine yol çalışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yunusemre Belediyesi Pelitalan Mahallesi'nde 2 kilometrelik yol açma çalışması yapıyor.

Yunusemre Belediyesi Pelitalan Mahallesi'nde 2 kilometrelik yol açma çalışması yapıyor.

Yunusemre Belediyesi kırsal mahallelerde yol çalışması yaparak üreticilerin arazilerine daha kolay ulaşmasını sağlıyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Pelitalan Mahallesi'nde 2 km'lik yol açıyor. Yapılan çalışmalar mahalle sakinleri tarafından memnuniyet ile karşılanıyor. Mahalle sakinlerinden Tuncay Malkoç yol çalışmasının hayatlarını kolaylaştırdığını ifade ederek, "Önceden eşek ile geçemediğimiz yer şuanda çok daha iyi. Allah emek verenlerden razı olsun" dedi. - MANİSA

Yunusemre Belediyesinden Pelitalan Mahallesine yol çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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