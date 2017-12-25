Yunusemre Belediyesinden Cumhuriyet ve Yağcılar'da Çevre Düzenlemesi

Yunusemre Belediyesi Cumhuriyet ve Yağcılar Mahallesi'nde çevre düzenleme çalışması yaptı.



Yunusemre Belediyesi ilçede çevre düzenlemesi çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri Cumhuriyet ve Yağcılar mahallelerinde yeşillendirme, çit döşeme ve çevre düzenleme çalışması yaptı. Yapılan çalışmalar mahalle sakinlerinin takdirini kazanırken; Yağcılar Mahalle Muhtarı İbrahim Zeybek, mahallelerine yapılan çalışmalardan dolayı Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür etti. Zeybek konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yunusemre Belediyesi mahallemize güzel hizmetler yapıyor. Belediyemizin çalışmalarıyla mahallemizdeki sorunlar bir bir çözülüyor. Başta Belediye Başkanımız Mehmet Çerçi olmak üzere çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu. Cumhuriyet mahalle sakinlerinden Faruk Demir ise hizmetlerden memnuniyetini şu sözlerle ifade etti: "Mahallemizde belediyemiz çit ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarla parklarımız çok güzel bir görünüme kavuştu. Bu hizmetleri yapan herkesten Allah razı olsun." dedi. - MANİSA