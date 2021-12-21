Yunusemre Belediyesinden 250 bin metrekarelik yol çalışması - Haberler
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Yunusemre Belediyesinden 250 bin metrekarelik yol çalışması

Yunusemre Belediyesinden 250 bin metrekarelik yol çalışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bozulan ve ihtiyaç duyulan yollarda kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyesi, 2021 yılı içerisinde 250 bin metrekare kilitli parke taşı döşedi.

Bozulan ve ihtiyaç duyulan yollarda kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyesi, 2021 yılı içerisinde 250 bin metrekare kilitli parke taşı döşedi.

Kilitli parke taşı döşeme, asfalt sathi kaplama, ova yolları ve karo döşeme çalışmasını 2021 yılı içerisinde de sürdüren Yunusemre Belediyesi, bu yıl 250 bin metrekarelik kilitli parke taşı döşeme çalışması yaptı. Ekipler, 70 bin metrekare asfalt sathi kaplama, 15 bin metrekare karo taşı döşeme, 152 km yeni ova yolu açma, 254 km ova yolu bakım çalışması yaptı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Ekiplerimiz her daim vatandaşlarımızın refah ve huzurunu sağlamak için çalışıyor. İlçemizde ihtiyaç olan mahallelerde kilitli parke taşı döşeme, asfalt sathi kaplama, karo döşeme ve ova yolu yapımı çalışması gerçekleştiriyoruz. Halkımıza hayırlı olsun" dedi. - MANİSA

Yunusemre Belediyesinden 250 bin metrekarelik yol çalışması

Yunusemre Belediyesinden 250 bin metrekarelik yol çalışması

Yunusemre Belediyesinden 250 bin metrekarelik yol çalışması

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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