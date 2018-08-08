Yunusemre Belediyesinde '8' Bereketi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evlilik tarihini unutulmaz kılmak için 08.08.2018 tarihini seçen 15 çift, Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memurluğu'nda mutluluğa 'evet' dedi.

Manisa'da gün ay ve yılı 8 rakamından oluşan 08.08.2018 tarihinde evlenmek isteyen çiftler, Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memurluğuna akın etti. Bu özel günde 15 çift hayatını birleştirdi. Bu tarihte evlenen çiftlerden Makbule Meltem Kiriş ve Süleyman Bilgenol ile Sibel Avdal ve Adnan Özcan böylesine özel tarihte evlendikleri için mutlu olduklarını kaydetti. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, evlenmek için bu tarihi seçen çiftlere mutluluklar dileyerek, "Nikah tarihini 08.08.2018 tarihine getirip unutulmaz kılmak isteyen 15 çiftimiz birlikte bir ömür geçirmeye 'evet' dedi. Genç çiftlerimizi kutluyor; sağlık huzur ve mutluluklar diliyorum" diye konuştu. - MANİSA