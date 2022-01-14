Yunusemre Belediyesi zabıtasının kadın neferleri - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunusemre Belediyesi zabıtasının kadın neferleri

Yunusemre Belediyesi zabıtasının kadın neferleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde bulunan kadın denetim ekibi, ilçedeki işletmelerin belirlenen kurallara riayet edip etmediklerini denetliyor.

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde bulunan kadın denetim ekibi, ilçedeki işletmelerin belirlenen kurallara riayet edip etmediklerini denetliyor.

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde yer alan kadın denetim ekibi, esnaflarca ruhsat, hijyen ve belirlenen kurallara uyulup uyulmadığı ile ilgili kontrol yapıyor. Gıda teknikeri ve 4 zabıtadan oluşan denetim ekibi, vatandaşlar tarafından da takdir ediliyor. Ekibin rutin olarak denetim yaptığını kaydeden Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Şişmanlar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ekibimiz, belediyemizin dışarıdaki görünen yüzü oldular. Gittikleri iş yerlerinde yaptıkları denetimden hem işyeri sahipleri hem vatandaşlar memnun oluyor. Hepsi işlerini çok iyi biliyorlar" dedi. - MANİSA

Yunusemre Belediyesi zabıtasının kadın neferleri

Yunusemre Belediyesi zabıtasının kadın neferleri

Yunusemre Belediyesi zabıtasının kadın neferleri

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title