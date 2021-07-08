Yunusemre Belediyesi ve UNCHR mültecilerin yanında
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Yunusemre Belediyesi ve UNCHR mültecilerin yanında

Yunusemre Belediyesi ve UNCHR mültecilerin yanında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile el ele veren Yunusemre Belediyesi, bir yandan mültecilerin sorunlarına eğilirken bir yandan da Birleşmiş Milletler ile birlikte yapılabilecek çalışmaları masaya yatırdı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile el ele veren Yunusemre Belediyesi, bir yandan mültecilerin sorunlarına eğilirken bir yandan da Birleşmiş Milletler ile birlikte yapılabilecek çalışmaları masaya yatırdı.

İç savaş nedeniyle ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan mültecileri unutmayan Yunusemre Belediyesi, UNHCR ile 2019 yılında başlattığı işbirliği ile mültecilerin sorunlarına çözüm adresi oluyor. 2019 yılından bu yana devam eden işbirliğinin İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Yunusemre Belediyesi Encümen Salonu'nda yapıldı. Toplantıya Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Mehmet Ali Saygın, UNHCR Ankara Ofisi Program Birimi'nden Monica Ferrari, Koruma Birimi'nden Alara Doğankaya, İzmir Ofisinden Çağla Kaya ve Proje Asistanı Beyza Keleş katıldı. Toplantıda 2019-2020 yıllarında tamamlanan projeler ile 2021 yılında devam eden projeler değerlendirildi. Toplantının 2. oturumuna projeden yararlanan kişiler de katılarak yaşadıkları sorunlar ele alındı. Mülteciler, Yunusemre Belediyesi hizmetlerinden ve personellerinden memnuniyetini dile getirerek Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve ekibine teşekkür etti. Bugüne kadar yürütülen işbirliğinin başarıyla devam ettiğini kaydeden Monica Ferrari, projelerle faydalanıcıların sorunlarının çözüldüğünü belirtti. Ferrari açıklamasında, "Yunusemre Belediyesi'ne özverili çalışmaları, çalışmaların raporlamaları ve faydalanıcılardan alınan geri bildirimler için çok teşekkür ediyor ve işbirliğimizin devam etmesini umuyoruz." dedi. Toplantıda gelecek yıllarda yapılması planlanan projeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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