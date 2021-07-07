Yunusemre Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı
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Yunusemre Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı

Yunusemre Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Yunusemre Belediyesi Temmuz ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirildi.

Yunusemre Belediyesi Temmuz ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirildi.

Yunusemre Belediyesi Temmuz ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında Yunus Emre Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda yapıldı. 21 maddenin görüşüldüğü toplantıda Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında kabul edilen 'Kitap Kahvem' projesi için Millet Çarşısı içerisinde yer alan Hafız Ahmet Şen Gençlik Akademisi derslik ve kütüphanesini Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Manisa Şubesi'nin de kullanabilmesi için Başkan Mehmet Çerçi'ye protokol imzalama yetkisi verilmesi maddesi oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı sonrası gündemi değerlendiren Belediye Başkanı Çerçi, Kurban Bayramı öncesi belediye olarak hazırlıklarını yaptıklarını, vatandaşların bayramı rahat geçirmeleri için yoğun mesai harcadıklarını söyledi, meclis üyelerinin bayramını kutladı. Ağustos ayı meclis toplantısının 3 Ağustos Salı günü yapılması kararlaştırıldı. - MANİSA

Yunusemre Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı
Yunusemre Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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