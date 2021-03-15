Yunusemre Belediyesi'nden Hizmet-İş'e teşekkür
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Yunusemre Belediyesi'nden Hizmet-İş'e teşekkür

15.03.2021 13:19 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:54
Yunusemre Belediyesi'nden Hizmet-İş'e teşekkür

Hak-İş Manisa İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi makamında ziyaret ederek Yunusemre Belediyesi ve Mayeb A.

Hak-İş Manisa İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi makamında ziyaret ederek Yunusemre Belediyesi ve Mayeb A.Ş çalışanlarını kapsayan toplu iş sözleşmesinin imzası ardından görüşme sürecindeki katkılarından dolayı teşekkür etti.

Hak-İş İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi makamında ziyaret etti. Yunusemre Belediyesi ve Mayeb A.Ş çalışanlarını kapsayan toplu iş sözleşmesinin imzası ardından görüşme sürecindeki katkılarından dolayı Başkan Çerçi'ye teşekkür eden Başkan Karafil, "Üyelerimiz, 2 yıl önce imzalamış olduğumuz sözleşme sonrasın 2 yıl süresince enflasyonun etkileri nedeniyle maaşları erimiş bulunmaktaydı. Üyelerimizle ve temsilcilerimizle yapmış olduğumuz ve genel merkezimizin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz taslağımızla Yunusemre Belediyemiz ve MAYEB A.Ş. şirketi yetkilileriyle görüşmelerimiz başladı. Hamdolsun ki toplu iş sözleşmemiz Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'nin de destekleriyle güzel bir sonuca ulaştı. Yine geçen haftalar içerisinde imzaladığımız ek protokol ile de Yunusemre Belediyesi kadrolu işçilerimiz için de iyileştirmeler yapılmıştır." dedi.

Başkan Çerçi'nin sürece büyük katkı sağladığını belirten Karafil, "Belediye başkanımız toplu iş sözleşmemizden doğan geriye dönük ücretler noktasında zamanında ödenmesi ve toplu iş sözleşmesi süresince verdiği destekten ötürü teşekkür ediyorum. Buna rağmen sınırları zorlayarak üyelerimizin de memnuniyetle karşıladığı bir toplu iş sözleşmesi imzalandığı için işçi dostu olduğunu gösteren Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise imzalanan toplu iş sözleşmelerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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