Yunusemre Belediyesi kısıtlamada da boş durmadı
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Yunusemre Belediyesi kısıtlamada da boş durmadı

Yunusemre Belediyesi kısıtlamada da boş durmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında azalan trafik yoğunluğunu fırsat bilerek, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda bakım ve onarım çalışması yaptı.

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Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında azalan trafik yoğunluğunu fırsat bilerek, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda bakım ve onarım çalışması yaptı.

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Acil Müdahale ekipleri hafta sonu altyapı çalışmaları dolayısıyla bozulan yolları onardı. Korona virüs pandemisi tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında azalan yaya ve araç trafiğini fırsat bilen ekipler, Muradiye ve Barbaros Mahallesi'nde bozulan yollarda bakım ve onarım çalışması yaptı. Bölgedeki çalışmalara Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı da katıldı. Altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda çalışmaların devam ettiğini dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Ekiplerimiz bozulan yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında da ekiplerimiz, azalan trafik ve yaya yoğunluğu fırsat bilerek hummalı bir çalışma yürütüyor. Bakım ve onarım çalışmaları sezon süresince belirli bir program dahilinde devam edecek" diye konuştu. - MANİSA

Yunusemre Belediyesi kısıtlamada da boş durmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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