SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› Yunusemre Belediyesi işveren ile işçiyi buluşturuyor - Ekonomi
Halkla İlişkiler, Yunusemre, İŞKUR, Ekonomi

Yunusemre Belediyesi işveren ile işçiyi buluşturuyor

Yunusemre Belediyesi, iş arayan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla kurduğu istihdam birimi aracılığıyla iş yeri sahipleri ile iş arayan vatandaşları buluşturuyor.

09.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:50
Yunusemre Belediyesi işveren ile işçiyi buluşturuyor

Yunusemre Belediyesi, iş arayan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla kurduğu istihdam birimi aracılığıyla iş yeri sahipleri ile iş arayan vatandaşları buluşturuyor.

Yunusemre Belediyesi oluşturduğu istihdam biriminde iş arayan vatandaşlara yardımcı oluyor. Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan birimde İŞKUR İl Müdürlüğü ve danışmanlık şirketleriyle birlikte çalışılarak vatandaşların iş bulmaları amaçlanıyor. Birime başvuran vatandaşların formları, demografik özelliklerine göre düzenlenerek Bilgi İşlem Müdürlüğü'nce geliştirilen sistemde toplanıyor. Toplanan başvurular, vatandaşların kriterlerine göre firmalara yönlendiriliyor. Yapılan çalışma kapsamında işçi arayan EGEM Şirketler Grubu aradığı kriterleri taşıyan personeller ile Yunusemre Belediyesi Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nde mülakat gerçekleştirdi. İşçi ve işveren arasında köprü kurmak amacıyla hizmet veren birimin birçok vatandaşın iş bulmasına vesile olduğunu aktaran Başkan Çerçi, bu konuda özverili bir çalışma yürüttüklerini dile getirdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Ekonomi
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Korona sonrası kapatılan işletmelere çağrı: Doğal gazda hizmet durdurun Ekonomi
Korona sonrası kapatılan işletmelere çağrı: Doğal gazda hizmet durdurun
Doğal gazda kıyasen fatura istisnai durumlarda düzenlenecek Ekonomi
Doğal gazda kıyasen fatura istisnai durumlarda düzenlenecek
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı Ekonomi
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı
Özel hastaneler koronavirüs hastalarından ücret alamayacak Ekonomi
Özel hastaneler koronavirüs hastalarından ücret alamayacak
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep...
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor
Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı
Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı
Et ve Süt Kurumu, depolarındaki etlerin çürüdüğü iddialarını yalanladı
Et ve Süt Kurumu, depolarındaki etlerin çürüdüğü iddialarını yalanladı
Çorumlu girişimci, koronavirüs sonrası geliştirdiği dezenfekte kabininin seri üretimine başladı
Çorumlu girişimci, koronavirüs sonrası geliştirdiği dezenfekte kabininin seri üretimine başladı
AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi
AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi
Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü
Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü
Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi
Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi
Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık hayali Akkuyu Nükleer Güç Santrali hızla yükseliyor
Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık hayali Akkuyu Nükleer Güç Santrali hızla yükseliyor
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 7 kurumun yapısında değişiklik yapıldı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 7 kurumun yapısında değişiklik yapıldı
Son dakika: Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
Son dakika: Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
Hazine, koronavirüs salgınının zirve yaptığı Mart ayında 40,4 milyar lira ile tarihin en büyük açığını verdi
Hazine, koronavirüs salgınının zirve yaptığı Mart ayında 40,4 milyar lira ile tarihin en büyük açığını verdi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor
Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, koronavirüs krizi nedeniyle yan kuruluşu Germanwings Havayolu'nu kapattı
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, koronavirüs krizi nedeniyle yan kuruluşu Germanwings Havayolu'nu kapattı
Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü
242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor
242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor
BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti
BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Altay Abdülhamit Gül Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Guido Senia Aleyna Tilki Recep Tayyip Erdoğan
Spor Bülent Uygun Rüştü Reçber Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Nisan Polis İspanya
Şu an buradasınız: Yunusemre Belediyesi işveren ile işçiyi buluşturuyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 11:18:05. #1.15#
title