Yunusemre Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yunusemre Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

Yunusemre Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yunusemre Belediyesi, tüm sosyal yardım faaliyetlerinin yanında Ramazan'da da ihtiyaç sahiplerine binlerce erzak kolisi ulaştırıyor.

Yunusemre Belediyesi, tüm sosyal yardım faaliyetlerinin yanında Ramazan'da da ihtiyaç sahiplerine binlerce erzak kolisi ulaştırıyor.

Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal yardım faaliyetleriyle büyük takdir toplayan Yunusemre Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların zor zamanlarında yanında oluyor. Kimsesizlerin sesi olan belediye, sosyal yardım alanında Türkiye'de örnek belediyeler arasında yer gösteriliyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Her dönem yaptığımız gibi Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza erzak yardımında bulunuyoruz. Yunusemre Belediyesi olarak vatandaşımızın daima yanındayız. 7 yıl önce belediye başkanı seçildiğimizde Yunusemre'de aç kaldım, açıkta kaldım diyen kimse olmasın diye bir talimatımız oldu. Sağ olsun çalışanlarımız da büyük hassasiyetle bunu sağlıyor. Bu hizmetin vatandaşlarımıza ulaştırılmasında büyük katkısı bulunan kıymetli hayırseverlerimize, bize yardımcı olan değerli muhtarlarımıza ve fedakar personelimize çok teşekkür ederim" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

SPUTNİK V AŞISININ ÜRETİLECEĞİ TESİSLERİ, İLK KEZ DHA GÖRÜNTÜLENDİ- 1
SPUTNİK V AŞISININ ÜRETİLECEĞİ TESİSLERİ, İLK KEZ DHA GÖRÜNTÜLENDİ- 1
Türkiye onu her 10 Kasım'da Ata'nın huzuruna çıkmasıyla tanımıştı, 97 yaşında koronavirüse yenik düştü
Türkiye onu her 10 Kasım'da Ata'nın huzuruna çıkmasıyla tanımıştı, 97 yaşında koronavirüse yenik düştü
Kremlin: Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor, bu yüzden ses yükseltmeye çalışıyorlar
Kremlin: Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor, bu yüzden ses yükseltmeye çalışıyorlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Ömer Çelik Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Hakan Altun Acun Ilıcalı Hakan Sabancı
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Rıza Kayaalp Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Kırgızistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yunusemre Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 18:39:39. #1.14#

title