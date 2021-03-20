Yunusemre Belediyesi heyelan nedeniyle kapanan yolu açtı
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Yunusemre Belediyesi heyelan nedeniyle kapanan yolu açtı

20.03.2021 16:46 | Son Güncelleme: 20.03.2021 16:53
Yunusemre Belediyesi heyelan nedeniyle kapanan yolu açtı

Yunusemre Belediyesi ekipleri, Şamar ve Beydere arasında yağışlar dolayısıyla meydana gelen heyelandan kapanan yolu açtı.

Yunusemre Belediyesi ekipleri, Şamar ve Beydere arasında yağışlar dolayısıyla meydana gelen heyelandan kapanan yolu açtı.

Manisa'da etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağışlardan dolayı Şamar ve Beydere arasındaki yolda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle kapanan yolu Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri açtı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yağış dolayısıyla vatandaşların olumsuz etkilenmemesi amacıyla ekiplerin teyakkuzda olduğunu vurgulayarak herhangi olumsuz bir durumda 444 62 09 nolu Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiğini ifade etti. - MANİSA

Yunusemre Belediyesi heyelan nedeniyle kapanan yolu açtı
Yunusemre Belediyesi heyelan nedeniyle kapanan yolu açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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